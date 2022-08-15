Geçen sezon Süper Lig 'de son 15 maçını kazanamayan ve küme düşme acısı yaşayan Göztepe , galibiyeti Sakarya'ya gelen taraftarıyla kutladı. Kardeş kulüp Sakaryaspor ve Göztepe arasında ise adeta dostluk rüzgarları esti. İki takım taraftarı maçı birlikte seyretti. Göztepe yönetimi de Sakaryaspor'un misafirperverliği sonrası yeşil-siyahlılara resmi hesabından teşekkür etti. Şu ana kadar 13 takviye gerçekleştiren İzmir ekibinde 7 yeni transfer ilk maçta sahaya 11'de çıktı. Teknik direktör Turgay Altay, Ekrem, Emir, Yunus Emre, Palmer, Mamah, Yasin ve Hüsamettin'i 11'e monte ederken, Emre, Atanga ve Ali Akman oyuna sonradan dahil oldu.

"GOL OLSAYDI ÇOK ÜZÜLÜRDÜM"

Maçın başından sonuna kadar istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade eden Altay, "Maça çok iyi başladık. Kendi oyun planımızı rakibin üstünde uygulamayı başardık. Maçı erken bitirebilirdik. Ciddiyetten biraz uzaklaştığımız zaman hayat cezayı bize kesiyor, maçta da öyle oluyordu. Son dakikada ayağımızdaki topu rakibe verdik ve golü yedik. Faul olmasaydı ve gol geçerli sayılsaydı inanılmaz üzülürdüm" yorumunu yaptı.

"KARDEŞLİK ÖRNEK OLMALI"

Anne tarafının Sakaryalı olduğunu dile getiren Turgay Altay, "Maçta inanılmaz bir kardeşlik gösterisi vardı. Her iki camianın dostluğu Türk futboluna örnek olmalı. Kazanmak ya da kaybetmek bir yana, bu olgunun Türk futbolunda her sahada olması gerekiyor. Sakaryaspor'a canı gönülden başarılar diliyorum. Her iki takım da bulunması gereken yerde değil. Umarım nher iki takım da layık olduğu yere çıkar" ifadelerini kullandı.

DHA