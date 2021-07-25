Göztepe’nin yeni transferi Lourency’nin ilginç hikayesi...

2016’da 76 kişi ölüp yalnız 3 oyuncu yaralı olarak kurtulurken, Lourency final kafilesinde yer almadığı için kurtuldu. 20 yaşında, genç oyuncu olarak 3 maça çıkmasına rağmen kulübün U20 takımının maçları nedeniyle final kadrosuna dahil edilmediği için faciadan kurtulan Lourency, arkadaşlarını andığını belirtti.