Göztepe’nin yeni transferi Lourency’nin ilginç hikayesi...
Profesyonel kariyerine 2016’da Chapecoense'de başlayıp, A takımda forma giydiği ilk sezonda akıllardan silinmeyen uçak faciasında neredeyse tüm takım arkadaşlarını kaybeden Göztepeli Lourency, kazayı ve arkadaşlarını unutamadığını söyledi.
2016’da 76 kişi ölüp yalnız 3 oyuncu yaralı olarak kurtulurken, Lourency final kafilesinde yer almadığı için kurtuldu. 20 yaşında, genç oyuncu olarak 3 maça çıkmasına rağmen kulübün U20 takımının maçları nedeniyle final kadrosuna dahil edilmediği için faciadan kurtulan Lourency, arkadaşlarını andığını belirtti.