Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde takımıyla çıktığı ilk antrenman öncesi futbolcularıyla sahada kısa bir toplantı yapan Palut, sarı-kırmızılıları son Trabzonspor galibiyeti nedeniyle kutladı. Oyuncularına ilk kez farklı sistemle oynadıkları maçta başarılı olduklarını belirten Palut, "Topa sahip olan, topu kaptırdığında anında geri kazanan, her bölgede takım halinde etkili oynayan, rakiplere saygı duyan ama her rakibin önlem aldığı bir Göztepe'yi sahada görmek istiyorum. Bunun için çok çalışacağız" dedi.

Oyuncularıyla ilk toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 42 yaşındaki teknik adam, kendisinin ve ekibinin başarısız olmaya tahammülü olmadığını belirterek, "Arada kazanılan maçlar yerine bir istikrar sağlama hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELE EDEN, AGRESİF VE COŞKULU BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Daha önce teknik direktör olarak Hatayspor'da 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de çalışan, hedefi olan Süper Lig'de, doğru yerde, doğru camiayla çalışacağı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu, başarmak için hazır olduğunu söyleyen Palut, "Süper Lig'den sezon başında da teklif aldım ama kabul etmedim. Göztepe gibi bir camia ile beraber bu işe girmek benim için mutluluk verici. Doğru yerde olduğumu hissediyorum, inanıyorum. İlk olarak Göztepe'ye bir futbol felsefesi kazandıracağız. Kendi oyununu oynayan, mücadele eden, agresif ve coşkulu bir takım olacağız. Hedefimiz kendi camiamızın beklentilerini karşılık veren bir takım" diye konuştu.

"ARADA KAZANILAN MAÇLAR YERİNE İSTİKRAR"

Başarılı olmak için bu yola çıktıklarını belirten Palut, "Trabzonspor galibiyetiyle takım nefes aldı. Arada kazanılan maçlar yerine bir istikrar sağlama hedefimiz var. Takımda oyun istikrarı sağlamalıyız. Rakiplere saygı duyacağız, önlem alacağız ancak kendi oyununu kabul ettiren acaba nasıl önlem alırız diye düşünülen bir Göztepe takımı hedefleyeceğiz. Bu oyun sistemi oturduğu zaman ve sonuçlar da geldiği zaman zaten herkesin mutlu olacağı bir sıralama sağlanmış olacak. Kendimi tanıyorum. Takımımı tanıyorum. Bugüne kadar getirdiğim futbol felsefesi ışığında bunu Göztepe takımına kısa sürede kazandırdığımız zaman, bizim de Süper Lig'de ayaklarımızın ne kadar sağlam basacağını zaten hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

GENÇ TEKNİK DİREKTÖRLERİN YOLUNU AÇACAK

Palut, genç teknik adamların fırsat beklediğini, Göztepe'nin bu fırsatları vermekten çekinmediğini belirterek, "Ben de hak ettiğimi düşündüğüm bu güvene layık olmaya çalışacağım. Hedefim eğer ki böyle teknik direktörleri göreve getirme noktasında düşünen ama karar veremeyen camialar var ise bunun için de onlara bir referans olacağım" açıklamasında bulundu.

Göztepe'nin yapımı devam eden yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin heyecan verici olduğunu kaydeden Palut, "Stat inşaatını dışarıdan gördüm. Ayrıca tanıtım videosunu da izledim. Ben de güzel bir süreçten sonra oraya inşallah başarılı bir şekilde gidecek Göztepe takımında teknik direktör olarak o stada çıkmanın heyecanını taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALARI PARLATAN YAPACAK

Kariyerinde daha önce Kırıkhanspor ve Ümraniyespor'da antrenör, Hatayspor'da teknik direktör olarak çalışan İlhan Palut'un Süper Lig ve TFF 1'inci Lig için gerekli UEFA Pro Lisans belgesi olmadığı için maçların ardından basın toplantısında açıklamayı ekibinden Ersan Parlatan yapacak. Maçlarda esame listesinde Parlatan'ın adı yazacak. İlhan Palut'un ekibinde Parlatan'ın yanı sıra Osman Demir, Bekir Arpacı, Erkan Akkoç, Çağatay Turan, Birtan Güner ve son Trabzonspor maçında da takımı sahaya çıkaran mevcut antrenörlerden Suat Arıcan yer alıyor.

PALUT İLE ŞAHİN 3 YIL SONRA BULUŞTU

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut ile sportif menajer İlhan Şahin'in yolları 3 yıl sonra yeniden kesişti. Şahin'in futbolcu olarak son görev yaptığı Ümraniyespor'da Palut o dönem yardımcı antrenör olarak görev yaptı. İkilinin yer aldığı Ümraniyespor, 2015-16 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı.