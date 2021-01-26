Sarı-kırmızılılarda kanat oyuncusu Halil Akbunar, orta saha Soner Aydoğdu ve forvet Cherif Ndiaye tüm maçlarda forma giymeyi başardı. Bu sezon 6 gol atıp 6 da asist yaparak takımın en skorer oyuncusu olan Halil, 20 maça da ilk on birde başlayıp 1764 dakika sahada kaldı. Halil, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Gençlerbirliği (2) maçlarında gol sevinci yaşadı. Göztepe Halil'in gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Soner de tıpkı Halil gibi tüm karşılaşmalara ilk on birde başladı.

Ağları 3 kez havalandırıp 3 de gol pası veren Soner Aydoğdu toplam 1745 dakika görev yaptı. Soner de Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor ve Galatasaray müsabakalarında sevinç yaşadı. Ndiaye ise ilk 6 maça yedek kulübesinde başladı. Daha sonra formayı kapan Senegalli golcü son 14 mücadelede on birde görev yaptı. Ndiaye ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü (2), Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği maçlarında fileleri sarstı, 1 de asist yaptı. Ndiaye toplam 1304 dakika forma giydi. Göztepe bu hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'un rakibi olacak.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)