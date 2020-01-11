Göztepe’nin transferdeki 1 numaralı hedefi Loic Remy

Beşiktaş maçıyla birlikte sezonun ikinci yarısında stadına kavuşacak olan Göztepe, yeni golcüsüyle taraftarının karşısına çıkmak istiyor.

Başkan Mehmet Sepil önemli isimler üzerinden çalışmaları yürütürken, İzmir ekibinin 1 numaralı hedefinin Loic Remy olduğu öğrenildi.

Sezon sonunda Lille ile mukavelesi bitecek olan 33 yaşındaki Fransız yıldız için tüm imkanlar seferber edildi.

Chelsea, Lyon, Marsilya gibi önemli kulüplerde oynayan Remy, bu sezon 17 maçta toplam 6 gol buldu. Göztepe, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.