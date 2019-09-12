Torbalı Belediye Meclisi, sarı-kırmızılı kulübün Göztepe Spor Akademisi ve Altyapı Tesisleri inşa etmeyi planladığı araziyle ilgili geçen haziran ayında usulsüz ve plansız olduğu gerekçesiyle tahsisi iptal etmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, arazinin imarla ilgili sıkıntısının çözülerek kulübe tahsis edileceğini açıklamıştı.

Göztepe taraftarlarının merakla beklediği araziyle ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde, "Torbalı Pancar Mahallesi 1684, 2078, 2079, 2080, 2082, 2083, 2084, 2085, 2087, 2088, 2089 ve 2090 numaralı parsellerde, "Kapalı ve açık spor alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği" maddesi yer alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, twitter hesabından, "Sevgili İzmirliler. Kamuoyunda Torbalı Tesisleri diye bilinen ilgili parsellerin spor alanı olarak belirlenmesiyle ilgili nazım imar plan değişikliği yarın belediyemizin meclisinde görüşülecek. İzmir'de spora destek olacağız demiştik, yapıyoruz" mesajını paylaştı.

DHA