Göztepe ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nda başkanvekili olan Talat Papatya, TFF'nin dün Ankara'da gerçekleştirilen olağanüstü seçimli ve mali genel kurulunda kongreye tek aday olarak giren başkan Mehmet Büyükekşi'nin asil listesinde yönetim kuruluna seçildi. Mahmut Özgener'in başkanlık görevinden bu yana 11 yıldır futbol federasyonu yönetiminde İzmir'den temsilci yer almazken, Papatya yıllar sonra ilki başardı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçen hafta İzmir'de İzmirli kulüp yöneticileriyle yaptığı toplantıda Göztepe başkanlığından sezon içinde istifa eden, daha önce Süper Lig Kulüpler Birliği'nde başkanlık da yapan Mehmet Sepil'i yönetime almak istemişti. Düşünmek için süre isteyen Sepil, Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ'deki hakim ortaklığı sürdüğü için etik açıdan teklifi kabul etmemişti. Mehmet Büyükekşi, Sepil'in de desteği ve önerisiyle yönetim kurulu listesine Talat Papatya'yı dahil etti.

ANKERSEN VE GALIARDI YOĞUN ÇALIŞIYOR

Göztepe'de şirket hisselerinin yüzde 70'ini devralmak için kulübün hakim ortağı Mehmet Sepil'le anlaşan İngiltere kuruluşlu Sport Republic spor yatırımları şirketinin Danimarkalı ortağı Rasmus Ankersen, yoğun mesai yapıyor. Türk futbolunda yabancı yatırım alacak ilk kulüp olacak Göz-Göz'de de futbolda yetkili olacak Sports Republic'in baş scoutu ve iş geliştirme başkanı Roberto Galiardi ile birlikte hafta başında İzmir'e gelip Gürsel Aksel Stadı'ndaki Türkiye-Litvanya milli maçını izleyen Ankersen'in İspanya'ya geçtiği öğrenildi. İngiltere Premier Ligi ekibi Southampton'ın da hakim ortağı konumundaki şirkette Ankersen ve Galiardi'nin bu kulüple ilgili transfer görüşmeleri için İspanya'ya gittiği, İzmir'e dönüşlerinde teknik direktör ve futbol yapılanmasını belirleyecekleri öğrenildi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)