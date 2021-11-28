Gürsel Aksel Stadı’nda Fenerbahçe ’yi konuk edecek Göztepe ’yi büyük heyecan sardı. Karşılaşmada mutlak 3 puan hedefleyen İzmir ekibi, pandemi sürecinden sonra ilk kez mabedinde tam kapasite olarak taraftarıyla buluşacak.

Dolu tribünler önünde yıllar sonra sahaya çıkacak Sarı-Kırmızılılar'da tüm camia zafere kilitlenirken, futbolseverlerin de görsel şölene imza atacakları öğrenildi.