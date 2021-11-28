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Göztepe'nin stadı ilk kez dolacak

Gürsel Aksel Stadı’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek Göztepe’yi büyük heyecan sardı. Karşılaşmada mutlak 3 puan hedefleyen İzmir ekibi, pandemi sürecinden sonra ilk kez mabedinde tam kapasite olarak taraftarıyla buluşacak.

28 Kasım 2021, Pazar 09:37 Son Güncelleme:
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Göztepe'nin stadı ilk kez dolacak

Gürsel Aksel Stadı’nda Fenerbahçe ’yi konuk edecek Göztepe ’yi büyük heyecan sardı. Karşılaşmada mutlak 3 puan hedefleyen İzmir ekibi, pandemi sürecinden sonra ilk kez mabedinde tam kapasite olarak taraftarıyla buluşacak.

Dolu tribünler önünde yıllar sonra sahaya çıkacak Sarı-Kırmızılılar'da tüm camia zafere kilitlenirken, futbolseverlerin de görsel şölene imza atacakları öğrenildi.

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