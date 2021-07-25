Slovakya ekibi Dunajska Streda'da oynayan 22 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara önerildiği, teknik ekibin onay vermesi durumunda Schafer'in transfer edileceği kaydedildi.

Genç yaşına rağmen Macaristan A Milli Takımı'nda da görev yapan orta saha oyuncusu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da boy gösterdi. Macaristan'ın F Grubu'nda karşılaştığı Portekiz, Fransa ve Almanya maçlarının hepsinde ilk on birde sahaya çıkan Schafer, Almanya'ya gol atmayı başardı. MTK Budapeşte alt yapısından yetişen futbolcu, İtalya'da Genoa ve Chievo formalarını da terletti. Schafer merkez orta saha, defansif orta saha ve sol kanat pozisyonlarında görev alabiliyor.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)



