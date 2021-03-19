Göztepe'de 2017-2018 sezonunda kadroda yer alan sağ bek Sabri Sarıoğlu o dönem A Milli Takım'a çağrılmış ve kulübün 35 yıl süren ay-yıldızlı ekibe oyuncu gönderme hasreti sona ermişti. Sabri'nin ardından Halil, yaklaşık 4 yıl sonra Göz-Göz'den milli takıma davet edilen oyuncu oldu. Göztepe'nin altyapısında yetişip 2012 yılında profesyonelliğe imza atan Halil Akbunar, İzmir ekibinde 2'nci ve 1'inci Lig'de dahi forma giydi. Bir dönem Elazığspor'a kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, Göztepe'de 2 şampiyonluk sevinci, 1 de küme düşme üzüntüsü yaşadı. 4 sezondur Süper Lig'de forma giyip bu sezon 29 maça çıkan Halil, 8 gol attı, 7 de asist yaptı.

DHA