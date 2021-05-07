Mihojevic'in sakatlığının sürdüğü sarı-kırmızılılarda Titi'den sonra Tripic de hafta başında takımdan ayrılmıştı. Sezonun son 3 haftası öncesi puan tablosunda rahat konumda olan iki ekipten 9'uncu sıradaki Göztepe'nin 51, 11'inci Konyaspor'un ise 45 puanı bulunuyor. Oynadığı son 3 maçta Karagümrük ve Trabzonspor'la 1-1 berabere kalıp, Antalyaspor'u deplasmanda 3-2'yle geçen Göz-Göz, bu randevuyla eski teknik patronu İlhan Palut'a da rakip olacak. Palut, geçen sezondan beri 1.5 yıldır çalıştırdığı Göz-Göz'den ayrılarak sezonun ikinci yarısında Konyaspor'un başına geçmişti.

DHA