Monaco, Lyon'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean Lucas'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı beyazlılar, 12 milyon euro artı 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 15'lik pay karşığında renklerine bağlarken Brezilyalı futbolcuyla da 5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Göztepe 'nin gündemindeydi

Lucas, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin de gündeminde yer alıyordu. 2019 yılından beri Lyon'un kadrosunda yer alan başarılı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Stade Brestois 29 takımında geçirdi.





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