Göztepe'nin ilgilendiği Lucas, Monaco'ya transfer oldu
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Göztepe'nin de gündeminde yer alan Lyon'lu Jean Lucas'ı 5 yıllığına renklerine bağladı. Kırmızı beyazlıların kasasından Brezilyalı orta saha oyuncusu için toplam 13 milyon euro çıktı.
Monaco, Lyon'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean Lucas'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı beyazlılar, 12 milyon euro artı 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 15'lik pay karşığında renklerine bağlarken Brezilyalı futbolcuyla da 5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Göztepe 'nin gündemindeydi
Lucas, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin de gündeminde yer alıyordu. 2019 yılından beri Lyon'un kadrosunda yer alan başarılı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Stade Brestois 29 takımında geçirdi.