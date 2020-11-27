Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig’in 10. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşma öncesi Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Ankaragücü maçında alınan 3 puanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Palut, Ziraat Türkiye Kupası'nda da ilerleme hedeflerinin olduğunu söyledi.

“Kupada ilerlemek istiyoruz”

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda oynadıkları ve bir üst tura yükseldikleri Kırklarelispor maçını değerlendiren Palut, "Genç oyuncularımız Covid dolayısıyla yoktu. Rotasyonu tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Maçın ikinci yarısında müsabaka çözülmeyince daha çok ligde süre verdiğimiz oyuncuları da sahada değerlendirdik. Takım ciddiyet anlamında olumluydu ama özellikle ilk yarıda üretim anlamında kalite konusunda eksiklerimiz vardı fakat ikinci yarı değişikliklerle bu ivmeyi de yakaladık ve turu geçtik. Kupada ilerlemek istiyoruz” dedi.

“İstediğimiz sonucu almak için mücadele edeceğiz”

İlhan Palut, ligde bu hafta karşılaşacakları Sivasspor’u, dün UEFA Avrupa Ligi’nde Karabağ karşısında aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek, "İyi sonuçları devam ettirmek istiyoruz. Sahada büyük bir mücadelenin olacağını, güzel bir futbol olacağını düşünüyorum. Sivasspor'a saygı duyarak; ama kendi oyunumuzu oynamaya çalışarak istediğimiz sonucu almak için mücadele edeceğiz. Ligde en fazla gol atan ve en az gol yiyen 4 takım arasında yer alıyoruz. Golcü kimliğimizi ligin geneline yansıtmak istiyoruz. Bunun çok çalışmalarını yapıyoruz. Son hafta Cherif sahaya karakterini koydu. Bizim çalışmalarımız, oyuncularımızın da sahada göstereceği özveriyle inşallah bu istatistik devam eder” ifadelerini kullandı.

"Ligin açık ara en fazla yerli oyuncu oynatan takımıyız”

Şu ana kadar oynadıkları maçlarda yüzde 68 oranın yerli oyuncuya şan verdiklerini belirten İlhan Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk futboluna katkı vermek gibi bir misyonumuz da var. Bence bu değerli bir istatistik. Ligin açık ara en fazla yerli oyuncu oynatan takımıyız. Bu bizim adımıza güzel bir şey. Yaş ortalamasında da 21 yaş altı oyuncu oynatmada ligde 3. sıradayız. 22-27 yaş arasında oyuncu oynatma noktasında 4. sıradayız. Göztepe'nin geçen seneki kadro yapılanmalarına baktığımız zaman tam tersi yönde gelişen bir istatistik. Göztepe çok yabancı oyuncuyla oynayan, yaş ortalaması en yüksek takımlarından bir tanesiyken şimdi bir sene içerisinde bu değişimi yaşıyoruz."

Sivasspor maçında 2 eksik

Son olarak genç oyuncularla oynamanın gelecek adına önemli olduğunu vurgulayan Palut, bu sene başında oluşturulan yapılanmanın takımı 5-6 sene taşıyacağını umduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, Alpaslan Öztürk’ün takımla çalışmalara başlayacağını, Cheriff Ndiaye'yi de DG Sivasspor maçına yetiştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Öte yandan Göztepe’de Batuhan Kırdaroğlu ve Ideye Brown, Sivasspor müsabakasında kadroda yer alamayacak.

Salih Yılmazsoy / İZMİR (İHA)