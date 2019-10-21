Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 mağlup olup 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Göztepe'de, 8 hafta sonunda, santrforda görev yapan oyuncular gol sevinci yaşayamadı. Toplam 7 kez fileleri sarsan sarı-kırmızılılarda goller orta saha ve defans oyuncularından geldi. Teknik direktör Tamer Tuna'nın ileri uçta görevlendirdiği Deniz Kadah, Eren Derdiyok ve Cameron Jerome henüz siftah yapmayı başaramadı. Göztepe'de stoperde oynayan Alpaslan Öztürk, kanatlarda görev yapan Stefano Napoleoni ve orta saha Soner Aydoğdu 2'şer kez fileleri sarsarken, sol bek Berkan da 1 kez gol sevinci yaşadı. Göztepe'de forvet oyuncularının suskunluğu eleştiri konusu oldu.

Büyük umutlarla Galatasaray'dan transfer edilen Eren, son 4 maçta 1 dakika bile şans bulamadı. Son olarak 4'üncü haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında son 30 dakika forma giyen gurbetçi golcü, İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Medipol Başakşehir müsabakalarında Tamer Tuna tarafından hiç değerlendirilmedi. Deniz Kadah da ilk 3 maçta görev alıp bir daha yeşil sahaya ayak basamadı. İngiliz golcü Jerome ise son 4 maçta on birde sahaya çıkıp toplam 344 dakika oynasa da gol atma başarısı gösteremedi. Bu hafta pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe'de eksik futbolcu bulunmuyor.