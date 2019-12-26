Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe Kulübü'nün ve Türk Kızılayı İzmir Şubesi'nin 3 yıl önce başlattığı, "Bir Atkı Bir Oyuncak" projesine sarı-kırmızılı taraftarlar yine çok yoğun ilgi gösterdi. Göztepe'nin ligde geçen cumartesi günü Bornova Stadı'nda Galatasaray'ı 2-1 yendiği karşılaşma öncesi ve sırasında Kızılay tarafından kurulan çadırlarda yine binlerce öğrenciyi soğuktan koruyacak bir projeye imza atıldı. Çadırlarda taraftarlardan atkı, bere, eldiven ve oyuncak bağışı kabul edildi.

Öte yandan Çukur adlı dizinin bu hafta yayınlanan bölümünde yer alan duvar yazısında kampanyaya destek geldi. Dizinin bir sahnesinde yer alan duvar yazısında, "Hava Soğudu Şimdi Küçük Kardeşlerimizi Isıtma Vakti" yazısı ve bu yazının altında da, "Bir Atkı Bir Oyuncak" yazısı yer aldı. Kızılay ve sarı-kırmızılı kulübün işbirliğiyle üçüncü kez gerçekleşen projeyle ilgili konuşan Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, "Türkiye'nin dört bir yanında bulunan köy okullarına geçmiş yıllarda almış olduğumuz yardımları ilettik. Bu yıl da hedefimiz Göztepe taraftarının yapacağı bağışlarla daha fazla kardeşimize dokunabilmekti. Çok şükür böyle büyük bir organizasyondan anlımızın akıyla çıkmayı başardık" dedi.

Bir Atkı Bir Oyuncak projesiyle geçen yıllarda çok iyi geri dönüşler aldıklarını aktaran Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Kızılay gibi bir kurumla böyle bir projede paydaş olmak bizleri de mutlu ediyor. Ürünlerin gönderilmiş olduğu okullardaki çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu. Maçta Göztepe taraftarları 35. dakikada projeyle ilgili dev bir pankart açmıştı.

İZMİR, (DHA)



