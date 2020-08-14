Göztepe’nin 1 numarası Harun

Beto’yla yollarını ayıran Göztepe, 1 numaralı forma için arayışta. Göz Göz’ün daha öncede gündeme aldığı isimlerden Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu İbrahim Sehic, İttifak Holding Konyaspor’la anlaşırken, Medipol Başakşehir’de 2 yıldır Mert Günok’un gerisinde yedek kalan, A Milli Takım’da ilk 11’deki yerini de kaybeden Volkan Babacan’ın ise Muslera’nın sakatlığıyla Galatasaray’a imza atması bekleniyor. Göztepe, Fenerbahçe’de 2018-19’da birinci kaleci olup geçen sezon Altay Bayındır’ın arkasında yedek bekleyen Harun Tekin, Belçika ekibi Antwerp’in yanı sıra A Milli Takım kadrosunda da yer alan Sinan Bolat ve Konyaspor’dan ayrılacağı öğrenilen Serkan Kırıntılı için nabız yokluyor. Şimdilik bu isimler arasında Sinan Bolat daha önde duruyor.