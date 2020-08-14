Göztepe’nin 1 numarası Harun
Göztepe, 1 numaralı forma için arayışta. Göz Göz’ün daha öncede gündeme aldığı isimlerden Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu İbrahim Sehic, İttifak Holding Konyaspor’la anlaşırken, Volkan Babacan’ın ise Muslera’nın sakatlığıyla Galatasaray’a imza atması bekleniyor. Göztepe, Fenerbahçe’den Harun Tekin, Belçika ekibi Antwerp’in yanı sıra A Milli Takım kadrosunda da yer alan Sinan Bolat ve Konyaspor’dan ayrılacağı öğrenilen Serkan Kırıntılı için nabız yokluyor. Göztepe'nin Harun’u kiralamak için teklif yapacağı öğrenildi
Beto’yla yollarını ayıran Göztepe, 1 numaralı forma için arayışta. Göz Göz’ün daha öncede gündeme aldığı isimlerden Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu İbrahim Sehic, İttifak Holding Konyaspor’la anlaşırken, Medipol Başakşehir’de 2 yıldır Mert Günok’un gerisinde yedek kalan, A Milli Takım’da ilk 11’deki yerini de kaybeden Volkan Babacan’ın ise Muslera’nın sakatlığıyla Galatasaray’a imza atması bekleniyor. Göztepe, Fenerbahçe’de 2018-19’da birinci kaleci olup geçen sezon Altay Bayındır’ın arkasında yedek bekleyen Harun Tekin, Belçika ekibi Antwerp’in yanı sıra A Milli Takım kadrosunda da yer alan Sinan Bolat ve Konyaspor’dan ayrılacağı öğrenilen Serkan Kırıntılı için nabız yokluyor. Şimdilik bu isimler arasında Sinan Bolat daha önde duruyor.