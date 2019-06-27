Hentbol Erkekler Süper Ligi'nden maddi sıkıntılar yüzünden çekilmesi gündeme gelen Göztepe'nin milli kalecisi Yunus Özmusul takımdan ayrılıp Yunanistan'ın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi devam etmesine rağmen yönetimden izin alan Yunus, AEK takımıyla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

Gelecek sezon genç bir kadroyla mücadele edecek Göz-Göz'de Yunus'un yanı sıra bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. AEK ile her konuda el sıkışan Yunus Özmusul, kariyerinde daha önce de Avrupa'da oynadı. Yunus, Alman Bundesliga'da TV Bittenfeld 1898'de forma giymişti.