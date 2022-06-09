Daha önce Danimarka'da Midtjylland, İngiltere'de Brendford'a büyük başarılar yaşatıp bu yıl yine İngiliz ekiplerinden Southampton'a yatırım yapan Rasmus Ankersen'den beklentilerini dile getiren Göztepeliler, "Bu ekonomik şartlarda yabancı bir şirketin gelmesi çok önemli, bu da Göztepe 'ye nasip oldu. Rasmus Ankersen ve Sport Republic Göztepemize hayırlı olsun. Mehmet Sepil, kulübümüzün geleceği için en güzel kararı verdi. Rasmus Ankersen'e sabredebilirseniz, Türkiye'de bir devrim olabilir. Hoşgeldin Patron. Yürüyecek çok yolumuz var" gibi mesajlar yayınladı.

HUKUKİ SÜREÇ TAMAMLANACAK

Yeni sezonda beklentilerin büyük olduğunu belirten taraftarlar yeniden kenetlenme çağrısında bulundu ve kulübe tam destek verilmesi gerektiği görüşünde birleşti. Mevcut yönetim ve Sport Republic şirketinin yetkilileri de kadro yapılanması konusunda yoğun bir mesaiye başladı. Devri resmileştirmek için hukuki süreci de yöneten kurmaylar önce teknik ekibi belirlemek için kolları sıvadı. Teknik direktörlerden Hüseyin Eroğlu, Bülent Korkmaz, Tamer Tuna ve Volkan Demirel gibi isimleri listeye ekleyen sarı-kırmızılıların top başına kadar kadro yapılanmasını büyük ölçüde tamamlayacağı ifade edildi. Rasmus Ankersen'in ise İzmir'e gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Öte yandan Göztepe'yle sözleşmesi sezon içinde feshedilen Soner Aydoğdu, Antalyaspor'a transfer oldu.

DHA