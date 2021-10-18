Göztepeli Lourency: Beşiktaş - Sporting maçında favori yok

Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ekibi Sporting'i konuk etmeye hazırlanıyor. Karşılaşma öncesi Süper Lig ekiplerinden Göztepe 'nin daha önce Portekiz'de forma giyen Brezilyalı oyuncusu Lourency, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Lourency, bu yaz Göztepe'ye transfer olurken öncesinde iki sezon Portekiz'de Gil Vicente forması giymişti.

Balo Branca'ya verdiği röportajda karşılaşmanın net bir favorisi olmadığını belirten Lourency, "Sporting, güçlü ve aynı zamanda çok cesur bir takımla karşı karşıya gelecek. Sporting'in de harika bir takım olmasından kaynaklı iyi maç olacak. Öngörülemeyen bir maç. İki takım da galip gelebilir. Karşılaşmanın favorisi yok. Şampiyonlar Ligi'nde favori olmaz çünkü ikisi de oldukça iyi takımlar. Sporting'in bir avantajı var o da daha iyi bir dönemde olmaları" dedi.

Beşiktaş'ın kontra ataklar ile etkinlik sağlayabileceğini belirten Lourency, "Sporting, Beşiktaş'ın kontra ataklarına karşı çok dikkatli olmalı. Çünkü Beşiktaş, Sporting'in oyun anlayışından bu şekilde faydalanmaya çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Başakşehir yenilgisi de kendisine sorulan Brezilyalı oyuncu, "Beşiktaş, harika bir takım. Kiminle oynarsa oynasın her zaman kazanmak adına sahaya çıkıyorlar. Yaşadıkları kayıplarda diğer takımlara da pay vermek gerekiyor" şeklinde konuştu.