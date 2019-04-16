Göztepeli futbolculara taraftardan suç duyurusu

Akhisarspor’un Göztepe’yi 1- 0 yendiği düşme hattını yakından ilgilendiren maçın ardından 3 Göztepe taraftarı, futbolcular Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk ve beraberindeki 6 kişi tarafından darp edilerek tehdit edildiklerini iddia edip, suç duyurusunda bulundu.

İrfan Şafak, Sertaç Utku ve Fikri Mert Aygün isimli taraftarlar, avukatları aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na, “Halil ve Alparslan, müvekkillerime müessir fiilde bulunmuştur. Saldırıyı yapan kişilerin Göztepelilik ruhuyla bağdaşmadığını görünce iş bu şikayet zorunlu hale gelmiştir” ifadeleriyle başvuruda bulundukları öğrenildi.