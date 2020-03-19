TFF'nin verdiği liglerin seyircisiz olarak devam etme kararına futbolcular tepki gösterdi. Bunlardan birisi de Göztepe'nin defansı Alpaslan Öztürk'tü. Alpaslan, twitter hesabından sert bir tepki gösterdi.

İzmir ekibinin savunmacısı "Virüsün tehdit ettiği tüm ligler ertelenmişken hala karar bekliyoruz. Eğer herhangi bir idman, kamp, yolculuk ve maç sırasında ben bu virüsü kapar ve 3 yaşındaki ikizlerime ya da 4 aylık hamile eşime bulaştırırsam sebep olan hiçbir yetkiliye hakkımı helal etmeyeceğim." diyerek flaş bir çıkış gösterdi.