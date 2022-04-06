Göztepe 'nin golcüsü Cherif Ndiaye'ye Çin'den teklif geldi. Senegalli golcü için Shangai Port takımının Sarı-Kırmızılı takıma resmi teklif götürdüğü belirtildi. Ndiaye’nin de Shangai Port'a gitmek istediğini yönetime bildirdiği ifade edildi. Yö netimin ise kulüpte kalmak istemeyen oyuncularla takıma fayda sağlamayacakları düşüncesiyle yollarını ayıracağı ve yakın zamanda transferin gerçekleşeceği kaydedildi. Ndiaye bu sezon ligde oynadığı 30 maçta 10 gol attı.

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Öte yandan Ndiaye dışında da Göztepe'den ayrılacak isimlerin olacağı bildirildi. Sarı-Kırmızılı ekibin başkan vekili Ta lat Papatya, 'Matematiksel olarak hiçbir şansımız kalmayıncaya kadar Göztepe’ye yakışan bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki 7 maçta Göztepe için oynama heyecanını yitirmemiş oy unculara öncelik verilecektir. Bu durum gelecek sezon kadro yapılanmasına uygun bir zemin sağlayacaktır" dedi.