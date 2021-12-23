Göztepeli Cherif Ndiaye: Her şeyi yaptık ama olmadı

Süper Lig 'in 18. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş , Göztepe 'yi 2-1 devirdi. İzmir ekibinin golünü 3. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti. Senegalli golcü maçın ardından mağlubiyet nedeniyle oldukça üzgündü.

Kazanmak için sahada her şeylerini verdiklerini vurgulayan 25 yaşındaki forvet, "Söyleyecek hiçbir şey yok. Çok üzgünüz. Bütün ruhumuzu ve kalbimizi sahaya koyduk ama puansız ayrıldık. Moral bozmadan çalışarak ve doğruları yapmaya devam ederek gideceğiz. Umarım bir gün karşılığını da alacağız" dedi.

Soner Aydoğdu'nun 41. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırmasını da yorumlayan Ndiaye, "Penaltıyı atacağına inanarak gitti ama olmadı. Futbolda bu var. Biz o penaltı sonrasında da 3 puan alacağımıza inanıyorduk ama olmadı. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.