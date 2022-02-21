Süper Lig 'in 26. haftasında Göztepe sahasında Galatasaray 'a nefes kesen maçta 3-2 kaybetti. İzmir ekibinin 2 golünü kaydeden Cherif N'Diaye karşılaşmayı değerlendirdi.

Üzgün olduğu görülen tecrübeli golcü, "Yaşadıklarımızla ilgili söyleyecek söz bulamıyorum. Kazanmak için her şeyi denedik ama saçma hatalar yaptık, pahalıya mâl oldu. Hatalarımıza çalışacağız. Buradan ders alacağız ve önümüze bakacağız. Kişisel performansın hiçbir getirisi yok. Beni motive eden 3 puan. Bugün bunu başaramadık. Benim için önemli olan sadece takımımızın kazanması" dedi.







