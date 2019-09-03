Süper Lig'de ilk 3 haftada gol atamayıp sadece 1 puan toplayabilen düşme hattındaki Göztepe, son 3 transferini Medipol Başakşehir'den yaptı. Ligde son 2 sezonda şampiyonluğu ıskalayan Başakşehir kadrosundan önce orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu 1 sezonluğuna kiralayan sarı-kırmızılılar, transferin son gününde ise yine aynı takımdan iki futbolcuya imza attırdı. Tecrübeli Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'yu takıma kazandıran kurmaylar İtalyan golcü Stefona Napoleoni'yi de 2 yıllığına renklerine bağladı. Hücumda yaşadığı sorunları Soner, Mossoro ve Napoleoni ile çözmeyi amaçlayan Göztepe'de özellikle orta saha bölgesinde oyuncu sayısı bir hayli arttı.

Göz-Göz'de forma rekabetinin üst düzeyde yaşanacağı orta alanda 9 futbolcu bulunurken, Soner ve Mossoro'nun yanı sıra Castro, Poko, Alpaslan, Deniz, Borges, Atakan ile Batuhan, teknik direktör Tamer Tuna'nın gözüne girebilmek için mücadele edecek. Başakşehir'de 2016-2017 sezonunda itibaren forma giyen Napoleoni'nin de hem sol kanatta hem de santrforda forma giymesi Tamer Tuna'nın elini güçlendirdi. Şu ana kadar ileri uç oyuncularından katkı göremeyen Tuna'nın milli arada Soner, Mossoro ve Napoleoni'ye göre takım planını oluşturacağı ifade edildi.

Milli aradan sonra deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasına farklı sistem ve kadroyla çıkmak isteyen Tamer Tuna'nın son gün yapılan transferlerden memnun kaldığı vurgulandı. Önemli isimleri Göztepe'ye kazandırdıklarını söyleyen Tuna'nın, "En iyi şekilde arayı değerlendireceğiz. Oyuncularımızın da adaptasyon sorunu ortadan kalkacak. Rizespor deplasmanına en hazır şekilde çıkacağız" dediği kaydedildi.