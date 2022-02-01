Spor Toto Süper Lig ’de ikinci yarının ilk 4 maçını kazanıp rahat nefes alan Göztepe , pazar günü evinde oynayacağı Altay derbisine iddialı hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ara dönemde golcü Di Santo, kaleci Piric, sol bek Moubandje ve orta saha Tannane’yi renklerine bağlayan Sarı Kırmızılılar’ın yerlitakviyesi yapacağı bildirildi.

Özellikle orta alana oyuncu arayan Göztepe’nin Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Galatasaraylı Aytaç Kara ve Trabzonsporlu Yunus Mallı isimleri üzerinde durduğu kaydedildi. Yönetimin 3 oyuncudan birini kadrosuna dahil edebilmek için yoğun mesai harcadığı vurgulanırken, yabancı kontenjanı nedeniyle Portekizli Andre Simoes ve Kolombiyalı Didier Moreno transferlerinin şimdilik askıya alındığı bildirildi.

Adis Jahovic kalıyor

İzmir ekibinde adı 1. Lig takımlarıyla anılan forvet Adis Jahovic’e izin çıkmadı. Yönetim tecrübeli golcüyle yola devam etmek istediğini vurgularken, Adis’in de ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi.







