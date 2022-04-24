Gaziantep sıralamada daha üst sıralarda yer bulmak, Göztepe ise ligde kalma mücadelesini sonraki haftalara taşıyabilmek için kazanmak adına başladılar mücadeleye. 10 maçlık mağlubiyet serisiyle kazanamaması durumunda ligden düşecek olmanın yarattığı baskı Göztepe'nin risk almadan oynamasını beraberinde getirdi ilk yarıda. Kontrataklardan skor bulmaya çalıştılar ama istedikleri olmadı. Rakibin oyunu geride kabul etmesi mücadeleyi dar alana sıkıştırdı, Gaziantep FK'nın savunmayı delme çabaları da sonuç vermedi. Devrenin ortalarından itibaren Göztepe'nin ileri çıkış hamleleri oldu ama tehlike yaratmaktan uzak ataklardı.

5 yıl sonra veda etti

57'de DiSanto'nun yan ağlara gönderdiği top maçtaki en net fırsat oldu, Göztepe yararlanamadı. İzmir ekibi 3 dakika içinde DiSanto ve Tijanic ile iki net fırsatı daha harcadı. Son 20 dakikaya girilirken hücumcularını değiştiren Göztepe, DiSanto ile Lourency'nin yerine Jahovic ile Ege'yi aldı oyuna. Sonrasında da Makana Baku ile tüm kozlarını oynadı Stjepan Tomas. Maç golsüz bitecek derken tarihe geçecek anlar yaşandı. Jahovic'in golünden önce hakem atışı sonrası centilmenlik hamlesi bekleyen Gaziantepliler'in itirazının ardından santra yapıldıktan sonra kimse topa müdahale etmedi, Figueiredo beraberlik golünü attı. 90+9'da da Muhammet Demir Göz Göz'ün Fair-Play hamlesine penaltıda topu dışarı atarak cevap verdi, mücadelede beraberlikle tamamlandı. Göztepe bu sonuçla 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig 'e veda etti, sezonun bitimine 4 hafta kala 1. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Yaşar Gülay