Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Göztepe'de taraftarlara uyarı yapıldı.

Göztepe Kulübünün sosyal medya hesabından taraftarlara yönelik yapılan açıklamada, "Şanlı Göztepe taraftarı, TFF Disiplin Talimatı doğrultusunda tribünlerdeki merdiven boşluklarının boş bırakılmaması halinde kulüplere verilen ceza katlanarak artmaktadır. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılı ekip iç sahadaki son karşılaşması olan Beşiktaş maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından merdiven boşluklarının kullanımı nedeniyle 25 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.