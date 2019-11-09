İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig'de Tamer Tuna'nın istifasının ardından Antrenör Suat Arıcan yönetiminde çıktığı deplasmanda Trabzonspor'u yenerek nefes alan Göztepe, yarın yeni teknik patronu İlhan Palut yönetimindeki ilk sınavda Btc Türk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 14.00'te start alacak 90 dakikayı Arda Kardeşler yönetecek. Bilet fiyatları VIP tribün 299, numaralı 189, maraton 109, kale arkası 27.5, misafir tribünü 35 TL olarak açıklandı. Kazanıp milli araya moralli girmek isteyen Göz-Göz'de sakatlıkları süren Poko ve Hakan ile cezalı Mossoro ve Sanneh görev yapamayacak.

Ligde bu sezon geride kalan 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi alan Göztepe, 12 puan topladı. İzmir temsilcisi haftaya düşme hattının 3 puan üzerinde 12. sırada başladı. Attığı 24 golle ilk 10 haftanın en skorer takımı olma özelliği taşıyan Yeni Malatyaspor ise haftaya 17 puanla üçüncü basamakta girdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkamayacağı Malatya ekibinde golcü Jahovic eski takımı Göz-Göz'e İzmir'de ilk kez rakip olacak. Maçta Göztepe'de esame listesine UEFA Pro Lisans belgesi olmayan İlhan Palut'un yerine Ersan Parlatan'ın ismi yazacak.

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Borges, Castro, Napoleoni, Soner, Halil, Jerome