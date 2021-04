Son iki sezondur sergilediği etkili performans sonrası A Milli Takım’a yükselen Halil Akbunar ve 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat’ın isimleri, transferde pek çok kulüple anılıyor. Trabzonspor her iki oyuncuyu isterken, İrfan Can’ın Avrupa’dan da talipleri bulunuyor. Ayrıca Beşiktaş, Halil ile yakından ilgileniyor. İki yıldızın geleceğiyle ilgili konuşan Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, “İrfan Can’ı yurtdışından gelip izliyorlar. İlgilenen çok ama henüz teklif yok. Halil de çok iyi bir sezon geçiriyor. Normalde bütün oyuncularımızın Göztepe’de jübile yapmalarını isteriz ancak önlerini de kapatmayız. Gelen her türlü teklife açığız. Gündeme gelmelerini normal karşılıyoruz çünkü çok formdalar. Performansları bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.