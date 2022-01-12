Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe , Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçirirken, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez, transfer çalışmaları ve farklı takımlar ile isimleri geçen oyuncuları hakkında açıklama yaptı.

İrfan Can transferinin önü tıkandı

Göztepe'nin şu anki planının, mevcut kadrolarını korumak üzerine olduğunu dile getiren Aktuğ Sönmez, Galatasaray ile adı geçen İrfan Can Eğribayat transferinin önünü tıkamış oldu.

"Asıl stratejimiz oyuncularımızla yola devam etmek"

Yönetim Kurulu Üyesi, yaptığı açıklamada, "Göztepe Spor Kulübü olarak öncelikli planımız şu anda sahip olduğumuz kadromuzu korumak ve transferle güçlendirmektir. Oyuncularımızın hepsi değerli ve önemli oyunculardır. Futbolcularımıza teklifler geldiği durumda kendi görüşlerini dikkate alırız fakat asıl stratejimiz, kadromuzda bulunan oyuncularımızla yola devam etmek yönündedir. Bu plan çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

5.5 aylık bebeğini kaybetti

Göztepe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, geçtiğimiz haftalarda 5,5 aylık bebeğini kaybettiğini, maç sonunda gözyaşlarıyla anlatmıştı.

Göztepe forması giyen başarılı kaleci İrfan Can Eğribayat ve hamile eşi Ceren Eğribayat, 5,5 aylık hamileyken bebeklerini kaybetme acısı yaşadı.

Acı gününe rağmen, Gaziantep FK karşısında sahaya çıkma kararı alan İrfan Can, 2-1'lik galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı.

'Bebeğimiz için oyna'

Son düdükle birlikte yere kapanarak, oldukça duygusal anlar yaşayan İrfan Can Eğribayat'a takım arkadaşları destek oldu.

Müsabakanın ardından açıklama yapan kaleci, "Bu maçta normalde oynamayacaktım. Dün, eşimin yanına Ankara'ya gittim. Eşim, 'Bebeğimiz için oyna.' dedi. Bugün de üç tane top direkten dönüyor. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray istiyordu

Muslera'nın geçirdiği sakatlık sonucu kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, çizdiği grafik ile ön plana çıkan Göztepe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat ile ilgileniyordu. Göztepe cephesinden gelen açıklama, olası Galatasaray transferinin önünü tıkamış oldu.

İrfan Can Eğribayat'ın bu sezonki karnesi

30 Haziran 1998 doğumlu İrfan Can Eğribayat, Adanaspor Altyapısı'nda futbola başladı. 12 Mayıs 2015 tarihinde, 500 Bin Euro karşılığında Göztepe'ye transfer olan 23 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 21 maçta görev aldı.

Genç kaleci, çıktığı 21 maçta kalesinde 28 gol görürken, 2 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı. (Ajansspor)