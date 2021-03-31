İRFAN CAN EĞRİBAYAT'I AVRUPA'DAN ÇOK TAKIM İZLİYOR

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Papatya, "Kalecimiz İrfan Can Eğribayat çok iyi bir performans sergiliyor. Ümit Milli takımın kalecisi ve A Milli Takım'a aday. Yurtdışından gelip onu izliyorlar. Pek çok yabancı takımın takip ettiği bir oyuncu... Resmî bir teklif yok. İlgilenen takım çok. Gelen her türlü teklife açığız. Öyle bir performansı olsun ki, herkesi memnun eden bir karar olsun. Normalde bütün oyuncularımız Göztepe'de jubile yapsın isteriz; ama önlerini de kapatmayız. Teklif gelirse bunu değerlendiririz" dedi.

TRABZONSPOR TEKLİF VERDİ Mİ?

Trabzonspor'un Halil Akbunar ve İrfan Can Eğribayat'a için Göztepe'ye teklifte bulunup bulunmadığı ile ilgili soru üzerine Talat Papatya, "İlginin olması gayet normal. Ama sezon sonunda takımlar planlama yaparlar. Şu anda teklif almadık; ama iyi performans gösteren oyuncuların başka kulüplerin gündemine gelmesi son derece normal. Oyuncularımızın bu performansı bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

ALPASLAN'IN KALMASINI İSTİYORUZ

Sözleşmesi sezon sonuna bitecek olan Alpaslan Öztürk için ise Papatya, "Biz Alpaslan'dan çok memnunuz. Kendisi de Göztepe'den çok memnun. Zamanı gelince oturur, yeni sözleşme konusunu konuşuruz. Bu konuda son derece neti. Alpaslan'ın Göztepe'de devam etmesini istiyoruz" dedi.



