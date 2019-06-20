Geride bıraktığımız sezon son düdüğe kadar kümede kalma stresi yaşayan Göztepe, tekrar aynı sorunu yaşamak istemiyor. Göz Göz bu doğrultuda transferde önemli isimler üzerinden çalışmaları yürütüyor. Borges’i göndermeye hazırlanan ve onun yerine Manuel Fernandes’i düşünen İzmir ekibi, uzun süren pazarlıklarda bir türlü sonuca ulaşamadı. Portekizli yıldız yüksek maaş talebinden geri adım atmazken, yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret talep ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Göztepe, flaş bir isme yöneldi: Guilherme. Geçen sezon kiralık oynadığı Malatyaspor’da etkili bir performans ortaya koyan Guilherme, çıktığı 30 lig maçında 5 gol, 7 asistlik skor katkısı sağlamıştı. İtalyan kulübü Benevento’ya geri dönen Guilherme ile kısa zamanda görüşme yapılacak.

Talibi çok ama...

Sarı-Kırmızılılar, başta Malatyaspor ve Alanyaspor olmak üzere pek çok talibi olan 28 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için elini çabuk tutacak ve iyi bir teklifle futbolcuyu ikna etmeye çalışacak. Göz Göz, Emrah Başsan transferinde de imza aşamasına gelmiş durumda. Küme düşen Erzurumspor’dan ayrılacak olan Emrah ile söz kesildi.

4 yabancı yolcu

Göztepe’de taraftarlar yeni transferlere odaklanırken, yönetim 4 yabancıyı gönderip kontenjanı açmaya hazırlanıyor. Borges’in yanı sıra bir türlü beklentileri karşılayamayan Ghilas, Ngando ve Grillo ile yollar ayrılacak. Sarı- Kırmızılılar ayrıca sözleşmeleri biten diğer yabancı oyuncuları Kadu, Gouffran, Traore ve Agbenyenu ile daha önce vedalaşma kararı almıştı.