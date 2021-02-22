Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki ilk galibiyetini geçen hafta Başakşehir karşısında alan Göztepe, bu kez de başka bir İstanbul temsilcisi Fenerbahçe’yi tek golle mağlup etti. Bu maç öncesi Kadıköy’de rakibinin konuğu olduğu son 19 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen (7 beraberlik, 11 mağlubiyet), son galibiyetini 16 Nisan Nisan 2000’de 3-2’lik (d) skorla yaşayan İzmir ekibi, böylece 21 yıl sonra güçlü rakibini deplasmanda devirmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar’a galibiyeti, mücadelenin 8. dakika 48. saniyesinde kaptan Halil Akbunar getirdi. Sahada kaldığı süre boyunca adam geçmede 5’te 5 ile oynayan Halil böylece, takımının bu sezon ligdeki en erken golünü attı. Çok iyi bir futbol ortaya koyan tecrübeli futbolcu ligdeki 7 asistinin yanına 7. golünü ekleyerek, zaferin mimarları arasında yer aldı.