Süper Lig’de 2019-2020 sezonuna iddalı girmek isteyen Göztepe, sol bek transferinde iki oyuncuyla temasa geçti. Sporting Lizbon’dan kiraladığı Agbenyenu ile yollarını ayırmaya hazırlanan, çapraz bağları kopan Adama Traore’den ise yararlanması zor olan Göztepe, Avustralyalı Jason Davidson ve Uruguaylı Facundo Castro’yu listesine ekledi.

Sarı kırmızılıların iki futbolcu için nabız yokladığı ve fiyat aldığı öğrenildi. Demba Ba, Atınç, Gökhan Töre ve Rodellaga gibi isimlerle de görüşen İzmir ekibinin Ramazan Bayramı’ndan sonra çalışmalırını hızlandıracağı ifade edildi. Davidson ve Castro ikilisinden birini kadroya katması beklenen Göz Göz’de kale hariç her mevkiye oyuncu düşünüldüğü vurgulandı.