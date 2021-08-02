Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Göztepe , daha önce forvet Cherif Ndiaye'nin bonservisini alırken, savunmaya Kahraman Demirtaş, Seydina N'Diaye, Şefik Abalı, Dino Arslangiç transferlerini yaptı. Sol kanat için Makana Baku, sağ kanada Lourency alındı. Orta sahaya da Dino Arslangic'i transfer eden Ünal Karaman'ın takımı, şimdi de iki orta saha oyuncusu için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı- Kırmızılılar, ön libero için geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde yıldızını parlatan Atakan Çankaya'yı gündemine aldı. 23 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. İki kulüp, aralarındaki pürüzleri giderdikten sonra sözleşme imzalanacak.

Atakan'da son pürüzler

Başkent ekibinin, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Atakan için bu transferde zorluk çıkarmayacağı öğrenildi. İzmir temsilcisinin gündemindeki bir diğer isim de Daniel-Kofi Kyereh. Almanya 2. Lig ekiplerinden St. Pauli'nin formasını giyen 25 yaşındaki oyuncu ile temaslar sürüyor. Hücuma yönelik bir orta saha olan Ganalı oyuncu, aynı zamanda sol kanatta da oynayabiliyor.