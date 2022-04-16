Valerien Ismael ile anlaşan Beşiktaş ve son 2 maçta 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde eden Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de birçok takımın listesinde yer alan Göztepe 'den Halil Akbunar ile ilgileniyor.

Beklenmedik cevap

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, milli kanat oyuncusu için nabız yoklarken, İzmir ekibinden hiç beklemediği bir cevap aldı.

3 milyon Euro

Göztepe'nin 28 yaşındaki futbolcu için en az 3 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Transfer askıya alındı

Bu rakamı yüksek bulan siyah-beyazlıların şimdilik görüşmeleri askıya aldığı kaydedildi.

Bu sezonki performansı

Öte yandan, kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek olan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon forma giydiği 30 maçta 5 gol ve 5 asist kaydetti.