Ligin son haftasında cumartesi günü şampiyonluk hedefindeki Beşiktaş’ı konuk edecek Göztepe’de teknik direktör Ünal Karaman, her takımı çok zorlayan sezonun sonuna geldiklerini, sezonu en iyi kadroyla çıkıp lafın sözün olmayacağı şekilde noktalayacaklarını söyledi. Takımının bugüne kadar ortaya koyduğu mücadeleden dolayı memnun olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, “Son hafta şampiyonluk adaylarından biriyle oynayacağız. Umarım sağlık ekibimiz bize müjdeli haberler verir. En iyi kadroyla sahaya çıkıp, camiamıza yakışan bir müsabaka oynayacağız. Lafın sözün olmadığı bir ligi tamamlamak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Gözler sakatlarda

Göztepe’de şu an Berkan Emir, Diabate, Mihojevic ve Kerim Alıcı’nın sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Ünal Karaman en azından sol bek Berkan ve Diabate’nin takıma katılmasını çok istiyor. Oyuncularının durumlarının yarın netleşeceği de gelen haberler arasında.



