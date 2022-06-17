Göztepe 'nin yollarını ayırma kararı verdiği Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric, Güney Kıbrıs Rum Kesmi ekibi AEK Larnaca'ya transfer oldu. Göz-Göz'ün geçen sezon devre arasında kadrosuna katıp 2023 yılına kadar sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki file bekçisi, İrfan Can Eğribayat'ın kadro dışı bırakılmasıyla eldivenleri eline geçirip 4 maçta kalesinde 14 gol görmüştü.

İrfan Can'ı da satmaya hazırlanan, elinde altyapı patentli file bekçileri Arda ve Eren bulunan sarı-kırmızılılar, kaleye mutlaka takviye yapacak.





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