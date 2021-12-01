Göztepe Kulübü, Atakan Çankaya ve İrfan Can Kahveci arasında yaşanan olaylar hakkında açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, devre arasında yaşanan olay sebebiyle Atakan Çankaya'nın disiplin kuruluna sevk edilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmanın ardından futbolcumuz Atakan Çankaya ile Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci arasında devre arasında yaşanan olay nedeniyle futbolcumuz Atakan Çankaya TFF tarafından disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Devre arasında iki oyuncu arasında yaşanan ve birkaç saniye süren, her maçta sıklıkla karşılaştığımız ve müsabaka içerisinde yaşandığında kart gösterilmesine bile gerek olamayabilecek durum nedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez. Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüzde mevcut olup, oyuncumuzun gerekli savunması hukuk birimimiz tarafından en hızlı şekilde yapılacaktır."