Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Papatya, "Görüşülen kaleciler içinde Kenan Piric olabilir. Sinan Bolat da listeteydi. Şu anda anlaştığımız bir ismi yok" dedi.

"HEDEFİMİZ AVRUPA"

Bu sezonki hedeflerini açıklayan Papatya, "Avrupa Kupaları'na katlımayı hedefliyoruz. Stat yapılıncaya kadar ligde kalmak; sonrasında Avrupa Kupaları'na gitmek hedefi vardı. Şimdi bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımıyız" şeklinde konuştu.

ALPER POTUK?

Talat Papatya "Şu san için Alper Potuk'un Göztepe'ye transferi söz konusu değil. Görüşme ve diyaloğ yok. Her söylenen oyuncuyla sözleşme imzalama şansımız yok. Örneğin biz 5 oyuncu alıyorsak, 80 oyuncu öneriliyor. Gerson Rodriguez ile ilgi bana gelen bir bilgi yok" dedi.

IDEYE'DEN BEKLENTİMİZ ÇOK BÜYÜK

Başkanvekili Papatya yeni transfer Ideye için "Brow Ideye'den beklentimiz çok yüksek. İlk günden itibaren aidiyet duygusuyla çalışmaya başladı. Güçlü, geçmişte başarılı bir oyuncu. Bize çok faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

GÖZTEPEYİ ALMAK İSTEYENLER VAR

Talat Papatya kulübün olası satışıyla ilgili olarak ise "Göztepe'yi almak istiyen gruplar var. Bunun olması Göztepe'yle ilgili doğru bir yapılanma yaptığımızı gösteriyor. Biz gitsek bile ayakta durma kabiliyeti olan bir Göztepe yaratma projemizin gerçekleştiğini gösteriyor. Görevler sonsuza kadar sürmez. Göztepe'yi almak isteyen gruplar, kurumla oldu. Ancak rakamların konuşulduğu bir müzakere olmadı. Eğer olursa kamuoyuyla paylaşacağımızı başkanımız Mehmet Sepil ifade etti" ifadelerini kullandı.