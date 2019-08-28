Göztepe’den Aleksic bombası

Süper Lig’e istediği gibi başlayamadıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren ve Başakşehir’den Soner Aydoğdu’yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayan Göztepe tanıdık bir ismi daha gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar geçen sezon Yeni Malatyaspor’da gösterdiği başarılı performansın ardından 2.2 milyon Euro’ya Al Ahli’ye transfer olan Sırp 10 numara Danijel Aleksic ile anlaşmaya vardı. Kulübünün yabancı kontenjanında yer açmak için gözden çıkardığı öğrenilen 28 yaşındaki oyuncu için elini çabuk tutan İzmir temsilcisinin transferde büyük yol kat ettiği öğrenilirken, Aleksic’in Denizlispor maçına yetiştirilmesi için yöneticilerin büyük bir uğraş verdiği belirtildi.

Futbola ülkesinin takımlarından Vojvodina’da başlayan Aleksic; Genoa, Fürth, St.Ettienne, Arles, St. Gallen ve Gdansk’ta top koşturduktan sonra 2018/2019 sezonunda Yeni Malatyaspor’a geldi. Malatya ekibinde geçen sezon 32 Süper Lig maçında görev yapan Aleksic, rakip filelere 10 gol gönderme başarısı gösterdi.

İHA