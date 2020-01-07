Göztepe’de yıldızlar gidiyor! Eren Derdiyok, Yasin Öztekin...

Yönetim hedefini maliyeti yüksek olan futbolcularlarla yolları ayırmak olarak belirledi. Sarı-Kırmızılılar’da hem takıma katkı sağlayamayan hem de yüksek maaş alan Borges, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Deniz Kadah ve Sanneh ikinci yarıda düşünülmeyen isimler. Başkan Mehmet Sepil’in Antalya kampında futbolcularla masaya oturacağı ve kendilerine kulüp bulmalarını isteyeceği öğrenildi.

Anderlecht’ten kiralanan Sanneh’in Belçika’ya geri dönme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu dile getirilirken, Eren’in de ülkesi İsviçre’deki kulüplerle temasları sürüyor. Borges, Yasin ve Deniz’e ise şu ana kadar transfer teklifi gelmediği belirtildi.