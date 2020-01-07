Göztepe’de yıldızlar gidiyor! Eren Derdiyok, Yasin Öztekin...

Maliyeti yüksek olan futbolcularlarla yolları ayırmayı planlayan Göztepe'de Borges, Sanneh, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Deniz Kadah'ın kendilerine kulüp bulmalarını isteyeceği öğrenildi.

07 Ocak 2020, Salı 06:59 Son Güncelleme:
- A +
Göztepe’de yıldızlar gidiyor! Eren Derdiyok, Yasin Öztekin...

Yönetim hedefini maliyeti yüksek olan futbolcularlarla yolları ayırmak olarak belirledi. Sarı-Kırmızılılar’da hem takıma katkı sağlayamayan hem de yüksek maaş alan Borges, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Deniz Kadah ve Sanneh ikinci yarıda düşünülmeyen isimler. Başkan Mehmet Sepil’in Antalya kampında futbolcularla masaya oturacağı ve kendilerine kulüp bulmalarını isteyeceği öğrenildi.

Anderlecht’ten kiralanan Sanneh’in Belçika’ya geri dönme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu dile getirilirken, Eren’in de ülkesi İsviçre’deki kulüplerle temasları sürüyor. Borges, Yasin ve Deniz’e ise şu ana kadar transfer teklifi gelmediği belirtildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...