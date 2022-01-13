Göztepe’de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig ’in 21. haftasında Göztepe , yarın saat 20.00’de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Maç öncesinde Göztepe, bu sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kafile, bugün saat 12.00’de Gaziemir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Malatya’ya hareket edecek.

İZMİR (İHA)