Göztepe’de Yasin Öztekin gözden düştü

Süper Lig’de ilk 4 haftada sadece 2 puan toplayıp gol atamayan tek takım olan Göztepe’de en önemli hücum oyuncularından Yasin Öztekin, teknik ekibin gözünden iyice düştü. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden kurtuluş mücadelesinin verildiği son 5 haftada forma şansı bulamayan 33 yaşındaki oyuncu, bu sene tercih bile edilmiyor.

Son oynanan Rize maçında berabere giden maçta teknik direktör Tamer Tuna, Eren’le birlikte genç oyuncular Batuhan ve Ege’yi koz olarak sahaya sürerken, Yasin’i oynatmayı düşünmedi.