Göztepe, 4 futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve toplam vaka sayısının 6'ya ulaştığını açıkladı.

Göztepe, Süper Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Yapılan açıklamada "Futbol A Takımımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde 4 futbolcumuzun daha sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Böylece Covid-19 PCR testi pozitif çıkarak ev izolasyonunda olan futbolcu sayımız toplam 6 olmuştur. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.