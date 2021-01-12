Palut’un istifa ederek ayrılmasının ardından arayışlarına başlayan kurmayların Ünal Karaman ismini gündeme getirdiği iddia edildi. Yönetimin ayrıca Belçika’nın Anderlecht takımında forma giyen orta saha oyuncusu Peter Zulj’u kiralık olarak kadrosuna katmak üzere görüşmeleri başlattığı bildirildi. Anderlecht’te bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki Avusturyalı’nın da Süper Lig’de oynamaya sıcak baktığı, transferin en kısa zamanda netlik kazanacağı öğrenildi.



