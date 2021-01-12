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Göztepe'de Ünal Karaman gelişmesi

Antalyaspor maçının ardından teknik direktör İlhan Palut’la yollarını ayıran Göztepe’de yönetim hem yeni çalıştırıcı hem de transferler için düğmeye bastı

12 Ocak 2021, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Göztepe'de Ünal Karaman gelişmesi

Palut’un istifa ederek ayrılmasının ardından arayışlarına başlayan kurmayların Ünal Karaman ismini gündeme getirdiği iddia edildi. Yönetimin ayrıca Belçika’nın Anderlecht takımında forma giyen orta saha oyuncusu Peter Zulj’u kiralık olarak kadrosuna katmak üzere görüşmeleri başlattığı bildirildi. Anderlecht’te bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki Avusturyalı’nın da Süper Lig’de oynamaya sıcak baktığı, transferin en kısa zamanda netlik kazanacağı öğrenildi.


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