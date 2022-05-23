Spor Toto Süper Lig 'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Göztepe , sezonun son haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 70 dakika içinde yediği gollerle 7-0 yenilerek yine tarihi bir kara tabloyla lige veda etti.

İzmir ekibinde kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran ve mart ayında başkanlık görevini bırakan Mehmet Sepil, devir işlemleri için bu haftadan itibaren çalışmalarını hızlandıracak. Yönetim kurulu ile bir toplantı gerçekleştirecek Sepil, kulübe talip olan şirketlerle masaya oturacak.

Sepil'in 3 hafta içinde hisseleri devretmeyi planladığı ifade edildi. Gelecek yönetimin futbolda zaman kaybetmeden yeni yapılanmaya geçmesi öngörülüyor. (DHA)