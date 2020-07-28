Palut'un Kurban Bayramı'nın ardından resmi sözleşmeye imza atacağı açıklanırken, özellikle iç transferde hareketli günler devam edecek. Mevcut kadrosunda sözleşmeleri sona eren kaleci Beto, orta saha Castro, stoper Reis ile golcüler Jerome ve Deniz'le yollarını ayıran Göztepe'de Borges'le de masaya oturulacağı öğrenildi. Yeni sezonda Palut'un planları arasında yer almayan ve 2021 yılına kadar mukavelesi bulunan Kosta Rikalı'yı elde çıkarmak isteyen yönetimin en kısa zamanda bu oyuncuyla vedalaşacağı ifade edildi.

Başkan Menmet Sepil'in Napoleoni, Titi, Mossoro, Berkan ve Soner'i ise kesinlikle takımda tutacağı vurgulandı. Yine Göztepe ile sözleşmesi sona eren ancak çapraz bağları koptuğu için yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Serdar'ın da sarı-kırmızılılarla yola devam edebileceği açıklandı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in ısrarla istediği Alpaslan'ın ise iyi bir bonservis bedeli verilmesi halinde satılacağı ve bütçeye yer açılacağı belirtildi. Teknik adam sorununu rafa kaldıran Göztepe'nin dış transferde en yakın zamanda gaza basacağı dile getirildi. Kurmayların ilk etapta kale ve santrfora takviye yapması beklenirken, iki bölgeye de kaliteli ve tecrübeli isimlerin tercih edileceği kaydedildi.

DHA