Göztepe’de teknik heyet ve futbolculara corona virüs testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de teknik heyet ve futbolculara yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi yapıldığı öğrenildi.

25 Mart 2020, Çarşamba 17:37 Son Güncelleme:
- A +
Göztepe’de teknik heyet ve futbolculara corona virüs testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de teknik heyet ve futbolculara yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi yapıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, futbol camiasında bazı isimlerin yanı sıra kulüp başkanı Mehmet Sepil ve bazı futbolcuların yakın çevresindeki kişilerin de corona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine sarı-kırmızılı ekip önlem amacıyla bu testi yaptırmaya karar verdi.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör İlhan Palut ile ekibi ve futbolcuların bugün teste tabi tutulduğu, sonuçların yarın açıklanacağı öğrenildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...